Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de, lastiği patlayan otomobil bariyere çarptı. Kazayı gören otomobil ve TIR'ın sürücüleri, yardım etmek için araçlarını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kaza yapan otomobil ile park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Sivrihisar- Eskişehir yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Metin Duran'ın kullandığı 26 AAT 239 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol ortasında durdu. Kazayı gören 16 AJR 389 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Rıza Er ile 18 AAC 381 plakalı TIR'ın sürücüsü Ahmet Kaya araçlarını yol kenarına park ederek yardım için kaza yapan otomobilin yanına gitti

Bu sırada Mehmet Tekir yönetimindeki 11 DS 570 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan otomobil ile park halindeki 2 araca çarptı.

Zincirleme kazada Yusuf Eri, Selfet Duran ve kamyon sürücüsü Mehmet Tekir yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan kamyon sürücüsü Mehmet Tekir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı