Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

07.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:10
Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: ESKİŞEHİR'de, lastiği patlayan otomobil bariyere çarptı.

ESKİŞEHİR'de, lastiği patlayan otomobil bariyere çarptı. Kazayı gören otomobil ve TIR'ın sürücüleri, yardım etmek için araçlarını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün kontrolünden  çıkan kamyonet, kaza yapan otomobil ile park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Kaza, dün gece saatlerinde, Sivrihisar- Eskişehir yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Metin Duran'ın kullandığı 26 AAT 239 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol ortasında durdu. Kazayı gören  16 AJR 389 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Rıza Er ile  18 AAC 381 plakalı TIR'ın sürücüsü Ahmet Kaya araçlarını yol kenarına park ederek   yardım için kaza yapan otomobilin yanına gitti

Bu sırada Mehmet Tekir yönetimindeki 11 DS 570 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini  kaybetmesi sonucu kaza yapan otomobil ile park halindeki 2 araca  çarptı.

Zincirleme  kazada Yusuf Eri, Selfet Duran ve kamyon sürücüsü Mehmet Tekir yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan kamyon sürücüsü Mehmet Tekir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüye yardım için duran 2 araca kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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