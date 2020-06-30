Son dakika haberi: Kaza ile kendini vurduğu tespit edildi
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Son dakika haberi: Kaza ile kendini vurduğu tespit edildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dün gece bir kişinin hayatını kaybettiği olayın cinayet değil kaza olduğu tespit edildi.

Son dakika haberi: Kaza ile kendini vurduğu tespit edildi
30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:35

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dün gece bir kişinin hayatını kaybettiği olayın cinayet değil kaza olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen ihbarda, Zeytinli Mahallesi, Orta Harmanlar Küme Evler mevkiinde ateşli silahla yaralanma olayı ihbarı bildirilmesi üzerine olay yerine yeteri kadar kuvvet gönderildi. Olay yerinde Sedat Gümüş'ün, sağ karın bölgesinden ateşli silahla yaralandığının görülmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Ambulans ile Sedat Gümüş, Edremit Devlet Hastanesi Acil servisine sevk edildi. Olay yerinde bulunan S.A.T'nin ifadesi üzerine Sedat Gümüş ile olayın olduğu evin içerisinde yataklı bazayı düzeltmeye çalıştıkları esnada Sedat Gümüş' e ait olan silahın ateş alması sonucu yaralandığı öğrenildi. Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen Sedat Gümüş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Konuyla ilgili jandarma geniş çaplı tahkikat başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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