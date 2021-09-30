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Son dakika haberi | Kayseri'de ceviz ağacından düşen 78 yaşındaki kişi öldü

AA / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kayseri'de ceviz ağacından düşen 78 yaşındaki kişi öldü

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi'nde 78 yaşındaki Bahri Kara, ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı.

Kara, bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri
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