Son dakika haberi | Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberi | Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi | Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Seydili Mahallesi'nde bulunan apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerinin tahliye edildiği binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale

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