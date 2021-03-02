Son dakika haberi | Kayseri'de alkol aldığı evi ateşe verdi
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Son dakika haberi | Kayseri'de alkol aldığı evi ateşe verdi

02.03.2021 00:32 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:36
Son dakika haberi | Kayseri'de alkol aldığı evi ateşe verdi

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde alkol aldığı öne sürülen Ali G.'nin (65) ateşe verdiği müstakil ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde alkol aldığı öne sürülen Ali G.'nin (65) ateşe verdiği müstakil ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Hasan Dağı Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Ali G., bir süre sonra evi ateşe verdi. Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evi ateşe veren Ali G. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde hasar meydana geldi.


Son dakika haberi | Kayseri'de alkol aldığı evi ateşe verdi
Son dakika haberi | Kayseri'de alkol aldığı evi ateşe verdi
Son dakika haberi | Kayseri'de alkol aldığı evi ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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