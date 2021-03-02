Son dakika haberi | Kayseri'de alkol aldığı evi ateşe verdi

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde alkol aldığı öne sürülen Ali G.'nin (65) ateşe verdiği müstakil ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Hasan Dağı Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Ali G., bir süre sonra evi ateşe verdi. Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evi ateşe veren Ali G. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE