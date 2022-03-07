Son dakika haberi... Kaymakam Özay'dan, şehit ailesine ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürü Havva Gümüş, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Aziz Arslan ile birlikte Şehit Yüksel Arık'ın annesi Cennet Arık ile babası Arif Arık'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, şehit asker için İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel