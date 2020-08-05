Son dakika haberi! Kaş Belediyesinden Görümlü Belediyesine destek Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kaş ilçe Belediyesi, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belediyesine oturma bankı gönderdi.

Antalya'nın Kaş ilçe Belediyesi, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belediyesine oturma bankı gönderdi.

Görümlü Belediyesi ile "kardeş belediye" olan Kaş Belediyesinin gönderdiği 44 bank ekiplerce parklara yerleştirildi.

Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a desteği dolayısıyla teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Belediyelerimizin sorunları kardeş belediyecilik ruhuyla çözüme kavuşuyor. Kardeşliğimizin pekiştiği noktada kilometrelerce uzaklıktan gönderilen yardımlar için Başkan Mutlu Ulutaş'a teşekkür ediyorum. Ülkemizin doğusu ile batısı arasında oluşturulan köprü daha da sağlam olacak."

Yardım malzemesini Silopi'ye getiren Kaş Belediyesi görevlisi Mehmet Sönmez de "Görümlü beldemiz her ne kadar bizim ilçemize 1500 kilometre uzaklıkta olsa da biz bu kilometreleri aşarak kardeşlik ve sevgiyi pekiştirerek buraya geldik. Beldemiz güzel bir yer. İnsanları misafirperver. Çok iyi karşılandık. Kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu kilometrelerce uzaktan gelerek anlamış olduk." dedi.

Kaynak: AA