Son dakika haberi | Kariyer Günleri'nde öğrencilere askerlik ve polislik mesleğini anlattılar

Afyonkarahisar'ın Şuhut İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programında öğrencilere yönelik mesleki eğitim söyleyişi düzenlendi.

Okul salonundaki, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, polislik ve jandarma meslekleriyle ilgili tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler akıllarında kalan soruları Bayram ve Yassıkaya'ya sorarak gerekli notlarını aldı. - AFYONKARAHİSAR