Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı

02.10.2020 13:38 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:28

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç kızın hamile olduğu anlaşıldı. Genç kız erken doğum yaptı, ilişki yaşadığı 17 yaşındaki genç ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ödemiş'in Derebebekler Mahallesi'nde yaşayan K.T. adlı kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle dün akşam İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu belirlenen K.T., erken doğum yaptı.

İLİŞKİ YAŞADIĞI GENÇ GÖZALTINA ALINDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine harekete geçti. K.T.'nin ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, gözaltına alınarak, karakola götürüldü. İfadesi sonrası şüpheli, serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları (11)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAMANİR: Ben size demedim mi?10-12-13-14-15-16 yaşındaki kızlar parklarda, sahillerde, okul önlerinde, cadde ve sokaklarda erkeklerin üzerine çıkıyor adeta azmışlar üniversite önleri, otobüs, minibüs, uçak, tren her yer AHLAKSIZLIKLA dolmuş. AHLAK adeta DUMURA uğramış. Gözetleyin çok yakında sonumuz gelecek. bir yel, rüzgar yıldırım sonumuzu getirecek Yüce Yaratan yar ve yardımcımız olsun. Şüpeli gızı siken de serbest kalmış. Ne güzel memleket değil mi?Vay halimize yazık bize!ÇAĞ ATLADIK BE. AHLAKSIZLIKTA KİM TUTAR
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İDİL: vurun gitsin adeletin olmadığı yerde yapacak başka şey yok.
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YAHYA: Türkiye''de okullarda biyoloji derslerinde cinsel bilgisi öğretilmiyor. Gençlerin tavırları din imanla alakası yoktur. Merak sevk hisler doğanın yasasıdır. Prezervatif kullanmayı düşünmemişler.
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