Kamyonet hırsızları güvenlik kamerasında: Çalıntı araçla akaryakıt istasyonuna gidince yakalandılar

Kamyonet hırsızları güvenlik kamerasında: Çalıntı araçla akaryakıt istasyonuna gidince yakalandılar Şişli'de park halindeki kamyoneti çalan iki hırsızdan biri yakalandı.

Kamyonet hırsızları güvenlik kamerasında: Çalıntı araçla akaryakıt istasyonuna gidince yakalandılar

İSTANBUL - Şişli'de park halindeki kamyoneti çalan iki hırsızdan biri yakalandı. Şüphelilerin çalıntı araçla akaryakıt istasyonuna giderek yakıt aldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polisin, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürüyor.

Olay, 14 Ağustos günü Şişli Kuştepe Mahallesi Köz Sokak ile Gümüşhane Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetini iki sokağın kesişimine park eden M.S., bir süre sonra park ettiği yere geldiğinde aracının orada olmadığını gördü. M.S. Kuştepe Polis Merkezine girerek şikayette bulundu. Şişli Polisi, kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.

Çalıntı araçla akaryakıt istasyonuna gidince kimlikleri belirlendi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracın park edildiği yerde güvenlik kamerası bulunmaması sebebiyle, çalışmalarını tüm bölgeye yayarak genişletti. Bölgede yapılan geniş kapsamlı kamera kaydı incelemesi sonucu, M.S.'ye ait kamyonetin iki kişi tarafından aynı gün Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna götürüldüğü görüldü. Buradaki kayıtları büyük bir titizlikle inceleyen polis, çalıntı kamyonete yakıt alan şahısların kimliklerini tespit etti.

Hırsızlardan biri yakalandı, diğer şüpheli aranıyor

Şişli Polisi, kimlikleri belirlenen şahısların Kuştepe'de yaşadığını tespit etti. Şüphelilerden, T.T. dün gece gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. T.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polisin güvenlik kamerası görüntülerindeki diğer şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Akaryakıt alma anları güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin çalıntı kamyonetle akaryakıt istasyonuna girdikleri ve buradan akaryakıt aldıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker