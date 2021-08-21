Kağıthane'de polis merkezinden kaçmaya çalışırken havalandırma boşluğuna düştü

KAĞITHANE Çeliktepe Polis Merkezi'nde tuvalet pencerdesinden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli havalandırma boşluğuna düştü.

KAĞITHANE Çeliktepe Polis Merkezi'nde tuvalet pencerdesinden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli havalandırma boşluğuna düştü.

Olay, İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezindeki yabancı uyruklu şüpheli tuvalete götürüldü. Tuvalete giren şüpheli, bir süre sonra tuvaletin penceresinden kaçmak isterken havalandırma boşluğuna düştü. Havalandırma boşluğundan sesler geldiğini duyan polisler şüpheliyi kurtarmak için itfaiyeye haber verdi. Polis merkezine giren itfaiye ekibi havalandırma boşluğuna düşen kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı