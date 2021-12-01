Son dakika... KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden şüpheli Çetin Kaya'nın ölümüne ilişkin

yürütülen soruşturmada polis memuru S.E. "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. S.E.'nin savcılık ifadesinde "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, olay taksirle oldu" dediği öğrenildi.

Olay, 29 Kasım günü 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökçay Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, "Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Çetin Kaya ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili savcılığın adli, valiliğin idari tahkikat başlatarak polis memuru S.E.'nin görevinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

"OLAY TAKSİRLE OLDU"

TUTUKLANDI

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli S.E.'yi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli S.E.'yi, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. S.E. cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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