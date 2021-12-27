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Son dakika haberi... Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... - Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde müdürün koridorda yakaladığı öğrencilere şiddet uyguladığı, bir öğrencinin kulağından çektiği, diğer öğrenciyi de boğazından tutarak götürdüğü yer görüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü 2 öğrenciye şiddet uyguladı. Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı. Öğrencilerden bir diğeri merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okul müdürünün 2 öğrenciye koridorda uyguladığı şiddet anları okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, velilerin okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada

Son dakika haberi... Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada

Son dakika haberi... Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Son Dakika Haberleri

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