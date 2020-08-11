Son dakika haberi... Kaçkar köyüne sel böyle geldi Son dakika haberi... Kaçkar köyüne sel böyle geldi Rize'de selden en fazla zarar gören köylerden biri olan Ardeşen ilçesinin Kaçkar köyünde selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi.

Kaçkar köyüne sel böyle geldi

RİZE - Rize'de selden en fazla zarar gören köylerden biri olan Ardeşen ilçesinin Kaçkar köyünde selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi.

Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur, saat 11.00 sularında Ardeşen İlçesi'ne bağlı Kaçkar köyünde sel ve heyelanlara neden oldu. Köyün içerisinden geçen dere heyelanlarla birleşmesi sonucu taştı. Heyelan köydeki bir çok tarım alanının sular altında kalmasına neden olurken, bazı vatandaşların hayvanları sel sularına kapılarak telef oldu. Can kaybının yaşanmadığı köyde selin gelişi köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA