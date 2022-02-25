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Son dakika haberi... Jandarma, köylerde bilgilendirme çalışması yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Jandarma, köylerde bilgilendirme çalışması yaptı

Bir son dakika haberine göre Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yayladere İlçesi Zeynelli ve Güneşlik Köylerinde ikamet eden vatandaşları suç ve suçlularla mücadele konusunda bilgilendirdi.

YAYLADERE, BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Yayladere İlçesi Zeynelli ve Güneşlik Köylerinde ikamet eden vatandaşları suç ve suçlularla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Modeli kapsamında, Yayladere İlçesi Zeynelli ve Güneşlik Köylerinde ikamet eden vatandaşları suç ve suçlularla mücadele ile evden hırsızlık, hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık olayları ve sonrası harekat tarzı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme esnasında Jandarma ekipleri vatandaşlara ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımını yaparak hırsızlık yada başka bir olay meydana gelmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını belirtti. - BİNGÖL

Son dakika haberi... Jandarma, köylerde bilgilendirme çalışması yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Yayladere, Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Haberler

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