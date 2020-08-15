Son dakika haberi! İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın simge ismi 'Zarife' hayatını kaybetti Son dakika haberi... İZMİR Doğal Yaşam Parkı'nın simge isimlerinden olan 'Zarife' isimli zürafa hayatını kaybetti.

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'nın simge isimlerinden olan 'Zarife' isimli zürafa hayatını kaybetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çiğli Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'ndaki Zarife isimli zürafanın sabah saatlerinde ölü bulunduğu kaydedildi. 13 yaşında olduğu belirtilen Zarife'nin kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi ardından belirleneceği bildirildi. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, çok üzgün olduklarını söyledi. Afşin, "Buradaki tüm hayvanlar bizlerin çocukları gibi. Zarife de kızım gibiydi. İnanın üzüntüden ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Öte yandan 1 Temmuz 2007 doğumlu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 18 Aralık 2008'de getirilen zürafanın otopsinin ardından Doğal Yaşam Parkı'na gömüleceği kaydedildi.

Kaynak: DHA