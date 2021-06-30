Son dakika haberleri... Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü İzmir'de silahla göğsünden vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, göğsünden vurularak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını...

Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'de silahla göğsünden vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, göğsünden vurularak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Göksu Mahallesi 637/24 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Adem Yıldırım ile Orhan I., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Orhan I., yanında taşıdığı tabanca ile Yıldırım'a art arda ateş etti. Yakındaki bir binanın kapısına çok sayıda mermi isabet ederken, Yıldırım ise göğsüne isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yıkıldı. Şüpheli Orhan I., ise hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Silahla seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, ağır yaralı durumdaki Adem Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan, olay yerinden kaçan O.I.'yı yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Orhan I.'nın uyuşturucu madde sattığı ve Adem Yıldırım'ın kendisini ihbar ettiği için aralarında husumet oluştuğu ileri sürüldü. Polis tarafından soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri... Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri... Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

Makaslı galerici cinayeti kamerada
Makaslı galerici cinayeti kamerada
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 07:18:43. #1.14#

title