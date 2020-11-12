Son dakika haberi: İtfaiye eri Çetin, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: İtfaiye eri Çetin, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

12.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:44
Son dakika haberi: İtfaiye eri Çetin, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde ev yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören İtfaiye eri Uğur Çetin (31), yaklaşık 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ev yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören İtfaiye eri Uğur Çetin (31), yaklaşık 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangın,15 Haziran 2020 saat 08.45 sıralarında Efeler Mahallesi'nde meydana gelmişti. 2288 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerisinde çocukların olabileceği ihbar edilen dairedeki yangını söndürmek için hemen müdahalede bulundu. Kısa sürede eve girip bir yandan yangına müdahale eden diğer yandan da evi tarayan ekipler söndürme çalışmalarına devam ettiği sırada, fenalaşan itfaiye erlerinden Uğur Çetin birden yere yığıldı. Bu sırada tedbir için yangın mahallinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri bir anda yere yığılan itfaiye erine ilk müdahalede bulunarak, yapılan kalp masajı ile hayata döndürdü.

" Hastanede tedavi görüyordu"

Olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Palyatif Servisi'nde yaklaşık 5 aydan bu yana tedavisine devam edilen Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Çetin'in ölümü ailesini yakınlarını ve mesai arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

"Kuyucak'ta toprağa verilecek"

5 aylık yaşam savaşını kaybeden Uğur Çetin'in cenazesinin, bugün Kuyucak Kurtuluş Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haberi: İtfaiye eri Çetin, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Son dakika haberi: İtfaiye eri Çetin, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu
Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu
Son dakika haberi... İtfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktüler
Son dakika haberi... İtfaiye eri olmak için zorlu parkurlarda ter döktüler
Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çorlu'da
Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çorlu'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Acun Ilıcalı Hazar Ergüçlü Jennifer Lopez
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Caner Erkin Deniz Türüç Mehmet Topal
Daha Fazla Kaza Erkek Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İtfaiye eri Çetin, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 12:44:48. #1.15#
title