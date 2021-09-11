İtalya'da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Sicilya Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 aracın ve 4 evin de hasar gördüğü ifade edildi. Açıklamada, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Öte yandan Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

İtalya'da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı

İtalya'da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı

İtalya'da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı

İtalya'da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Recep Tayyip Erdoğan Ali Erbaş İbrahim Altay
Magazin Ece Üner Müge Anlı Yıldız Tilbe
Spor Sergen Yalçın Okan Buruk Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mustafa Demir Mustafa Varank Zabihullah Mücahid
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtalya'da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:17:21. #1.12#