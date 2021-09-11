İtalya'da hortum: 2 ölü, 4 ağır yaralı

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Sicilya Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum nedeniyle 6 aracın ve 4 evin de hasar gördüğü ifade edildi. Açıklamada, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Öte yandan Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.