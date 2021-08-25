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Son dakika haberi | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan

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