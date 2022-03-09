Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da (2)
Demirören Haber Ajansı - Buğra Olaç - Politika
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Son dakika gelişmesine göre ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Herzog, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Herzog, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.RESMİ TÖRENLE KARŞILANDICumhurbaşkanı Herzog, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. İsrail Devlet Başkanı Herzog, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin merdiveninde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Karşılama töreninin ardından liderler baş başa görüşmeye geçti. Buğra OLAÇ/ANKARA,