Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti

20.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:39
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çamlıca'da binası yenilenen Polis Radyosu'nu ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çamlıca'da binası yenilenen Polis Radyosu'nu ziyaret etti. 

Çamlıca'da binası yenilenen Polis Radyosu'na gelen Soylu'yu, Polis Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz karşıladı. Stüdyoları gezen Bakan Soylu'ya çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

 


Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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