Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Radyosu'nu ziyaret etti
20.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:39
Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çamlıca'da binası yenilenen Polis Radyosu'nu ziyaret etti.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çamlıca'da binası yenilenen Polis Radyosu'nu ziyaret etti.
Çamlıca'da binası yenilenen Polis Radyosu'na gelen Soylu'yu, Polis Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz karşıladı. Stüdyoları gezen Bakan Soylu'ya çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı