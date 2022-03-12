Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2) - Haberler

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Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)

Son dakika gündem haberi: KIZIYLA KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜAhmet Şahin'in emniyetteki ilk ifadesinde, Serhat Kaçar'ı, evinin önüne gelip kızıyla konuşurken gördüğünü, bunun üzerine tartışma çıktığını ve yaşanan kavgada korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi.

KIZIYLA KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Ahmet Şahin'in emniyetteki ilk ifadesinde, Serhat Kaçar'ı, evinin önüne gelip kızıyla konuşurken gördüğünü, bunun üzerine tartışma çıktığını ve yaşanan kavgada korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi. Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Ahmet Şahin, Güncel, Haberler

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