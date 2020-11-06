Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
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Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

06.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:54

Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu Esenyurt'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup trafikte karşılaştı.

Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup trafikte karşılaştı. Gruptan bir kişi seyir halinde olan aracın içerisine kurşun yağdırdı. Olayda 15 yaşındaki bir çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 23: 00 sıralarında Esenyurt Fikri Sönmez Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında husumet bulunan yaşı küçük iki grup, trafikte seyir halinde ilerledikleri esnada karşılaştılar. Husumetli olduğu şahısların arabasını fark eden ve ismi önerilemeyen şahıs, Sezgin K.ve iki arkadaşının içinde bulunduğu arabaya ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan mermilerin 2 tanesi Sezgin K.'nin yanağına ve eline isabet etti. Eli ve yüzü kan içinde kalan çocuk, arkadaşlarına vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Silahlı saldırganlardan kaçan grup, bir tıp merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi tıp merkezinde yapılan Sezgin K. daha sonra 112 ekipleri tarafından başka bir hastaneye sevk edildi. Tıp merkezine gelen polis ekipleri Sezgin K.'nın iki arkadaşını ifadelerini almak üzere polis karakoluna götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, 15 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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