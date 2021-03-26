Son dakika haberi... Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse yakalandı
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Son dakika haberi... Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse yakalandı

Son dakika gündem haberi: Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyururken, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyururken, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Güncellene yeni vaka haritalarında Denizli'de korona virüs sayısı artış gösterirken Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek sosyal medya hesabından yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başkan Kepenek yaptığı açıklamada ise, "Bugün yaptırmış olduğum korona virüs testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyidir. Saygılarla" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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