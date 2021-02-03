Son dakika haberi... Hırvatistan'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
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Son dakika haberi... Hırvatistan'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

03.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:12

Son dakika haberleri: Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan yüzlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan yüzlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti. Girişimcilerin Sesi Derneği tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler sonucu ekonomik sorunlar yaşadıklarını belirtirken, hükümete yardım çağrısında bulundu. Gösteriye katılanlar, "Yeter", "Çalışmamıza İzin Verin" yazılı dövizler açtı.

Son dakika haberi... Hırvatistan'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Son dakika haberi... Hırvatistan'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Son dakika haberi... Hırvatistan'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi
Son dakika haberi... Hırvatistan'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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