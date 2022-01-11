Son dakika haberi: Hindistan'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçti
AA / Ashik K.s. - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Gölden genel görüntüler Yüzücü Mariam ve ailesini taşıyan teknenin kıyıya yanaşması Rekor denemesinden önceki hazırlıklar Mariam'in hocalarından son taktikleri alması Mariam'in suya girmesi Mariam'in yüzmeye başlaması Yüzmenin sona ermesi ve seyircilerin Mariam'i alkışlaması...
Gölden genel görüntüler
Yüzücü Mariam ve ailesini taşıyan teknenin kıyıya yanaşması
Rekor denemesinden önceki hazırlıklar
Mariam'in hocalarından son taktikleri alması
Mariam'in suya girmesi
Mariam'in yüzmeye başlaması
Yüzmenin sona ermesi ve seyircilerin Mariam'i alkışlaması
Röportajlar Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Jewel Mariam Basil, Kerala eyaletine bağlı Alappuzha şehrinde yer alan Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçmeyi başardı. Geçen yıl dokuz yaşındaki bir çocuğun bitirdiği parkuru başarıyla yüzen Mariam, gölü yüzerek geçmeyi başaran en küçük çocuk rekorunun da sahibi oldu.