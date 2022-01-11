Son dakika haberi: Hindistan'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçti

Gölden genel görüntüler

Yüzücü Mariam ve ailesini taşıyan teknenin kıyıya yanaşması

Rekor denemesinden önceki hazırlıklar

Mariam'in hocalarından son taktikleri alması

Mariam'in suya girmesi

Mariam'in yüzmeye başlaması

Yüzmenin sona ermesi ve seyircilerin Mariam'i alkışlaması

Röportajlar Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Jewel Mariam Basil, Kerala eyaletine bağlı Alappuzha şehrinde yer alan Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçmeyi başardı. Geçen yıl dokuz yaşındaki bir çocuğun bitirdiği parkuru başarıyla yüzen Mariam, gölü yüzerek geçmeyi başaran en küçük çocuk rekorunun da sahibi oldu.