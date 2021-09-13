Son dakika haberi: Heyelan sonucu iş makinasında sıkışarak hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Heyelan sonucu iş makinasında sıkışarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Heyelan sonucu iş makinasında sıkışarak hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda iş makinası içinde mahsur kalan işçi hayatını kaybetti.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda iş makinası içinde mahsur kalan İşçi hayatını kaybetti.

Erzurum'un İspir ilçesi Başköy Gültepe Mahallesi'nde yol genişletme çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Bu esnada çalışma yapan iş makinası içerisindeki işçi Mustafa Şahan (27) sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, İspir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Sağlık ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - ERZURUM

Son dakika haberi: Heyelan sonucu iş makinasında sıkışarak hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Heyelan sonucu iş makinasında sıkışarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Müge Anlı Deniz Akkaya Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Heyelan sonucu iş makinasında sıkışarak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 19:18:45. #1.17#