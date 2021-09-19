Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını - Haberler
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Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını çıktı.

DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını çıktı. Yangınlardan ikisi söndürülürken, biri sürüyor.

2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 noktadaki yangın söndürüldü. Bir noktada süren yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.


Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Son dakika haberi! Hevsel Bahçeleri'nin 3 noktasında anız yangını

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Son Dakika Haberleri
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı
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