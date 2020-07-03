Son dakika haberi! Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 114 yaralı (19)
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Son dakika haberi! Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 114 yaralı (19)

Gelen son dakika haberine göre 114 YARALIDAN 92'Sİ TABURCU EDİLDİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hendek Devlet Hastanesi'nde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti.

Son dakika haberi! Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 114 yaralı (19)
03.07.2020 22:48 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:54

114 YARALIDAN 92'Sİ TABURCU EDİLDİ 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hendek Devlet Hastanesi'nde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları paylaşarak, şu paylaşımda bulundu:  "Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu, 22'sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."


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Kaynak: DHA

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