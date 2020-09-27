Son dakika haberi... Hatay'da koronavirüse yakalanan okul müdürüne komşuları müzikle moral verdi
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Son dakika haberi... Hatay'da koronavirüse yakalanan okul müdürüne komşuları müzikle moral verdi

27.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:40
Son dakika haberi... Hatay'da koronavirüse yakalanan okul müdürüne komşuları müzikle moral verdi

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Payas Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlköğretim Okulu Müdürü Umut Çakmak'a, komşuları moral vermek amacıyla müzikli eğlence düzenledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Payas Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlköğretim Okulu Müdürü Umut Çakmak'a, komşuları moral vermek amacıyla müzikli eğlence düzenledi.

Bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvuran Çakmak'a Kovid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Umut Çakmak ve ailesi Numune Evler Mahallesi'ndeki evlerinde karantinaya alındı.

Çakmak'ın yeni tip koronavirüse yakalandığını öğrenen komşuları, Çakmak ve ailesine destek vermek için yaşadıkları apartmanın önünde müzikli eğlence düzenledi.

Evinin balkonuna çıkan Umut Çakmak da komşularına el sallayarak teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel

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