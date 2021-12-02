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Son dakika haberi | Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Osman Yetim - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu Özkürtün beldesi Cayra Mahallesi'nde E.Z'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Narkotik köpeği "Altın" ile E.Z'nin evi ve bahçesinde yapılan aramada, 4 kilo 755 gram kubar esrar, 2 kök skank bitkisi, 9 milimetre tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, muhtelif çap ve miktarda tabanca ve tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Z, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Osman Yetim - Son Dakika Haberleri

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