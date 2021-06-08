Son dakika haberi | Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor
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Son dakika haberi | Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor

Son dakika haberi | Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 5 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor.

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 5 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla alevlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında yer alan Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, cuma günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Jandarma ekipleri, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ, çevre belde belediyelerinin iş makineleri ile 100'ün üzerinde ekip, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. 

Bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte, yangının kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.

 


Son dakika haberi | Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor
Son dakika haberi | Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor
Son dakika haberi | Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor
Son dakika haberi | Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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