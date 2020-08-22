Giresun'da meydana gelen sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
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Giresun'da meydana gelen sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti

Giresun il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken sel, önüne kattığı her şeyi sürükledi.

22.08.2020 21:30 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:24

Giresun'un Dereli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taştı. İlçe merkezi göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

SABAH SAATLERİNDE DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKMÜŞTÜ

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollar göle dönerken, 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Bir araç çöken duvarın altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Giresun'da meydana gelen sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti

Kaynak: İHA

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