Son dakika haberi! Gazinoda öldürülen Selin unutulmadı
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Son dakika haberi! Gazinoda öldürülen Selin unutulmadı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki Aile Gazinosu'nda bir yıl önce meydana gelen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin Cebeci için anma etkinliği düzenlendi.

Son dakika haberi! Gazinoda öldürülen Selin unutulmadı
14.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:19

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'ndeki Aile Gazinosu'nda bir yıl önce meydana gelen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin Cebeci için anma etkinliği düzenlendi. Erdek Kadın Platformu Başkanı Semra Baycan, "Yüreği yanan her ananın acısı, bizim acımızdır" dedi.

Halen kapalı olan söz konusu gazinonun önüne, Selin Cebeci'nin fotoğrafının da yer aldığı beş siyah çelenk konuldu. Anma törenine Erdek Kadın Platformu üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Selin Cebeci için yapılan saygı duruşunun ardından konuşan Erdek Sahil Mahallesi Muhtarı ve Erdek Kadın Platformu Başkanı Semra Koza Baycan, şunları söyledi:

"Geçen yıl yaşadığımız, tüm Erdek'i üzüntüye boğan elim olayda kaybettiğimiz Selin kızımız için bugün, buradayız. Ölümün her türlüsü acıdır. Ama zamansız ölüm, genç ölümler, hele hele çocuk ölümleri yüreğimizi dağlıyor. Biz kadınız, anneyiz. Yüreği yanan her ananın acısı, bizim acımızdır. Çocuklarımızın bir gülüşü dünyaya bedeldir. Çocuklarımızı uyuşturucuya, kurşunlara terk etmeyeceğiz. Bunun için Erdek Kadın Platformu olarak tüm kadınlarımız ile birlikte mücadele etmeye söz veriyoruz. Bizler, turistik tatil beldeleri sakinleri olarak konukseverliğimizi ön planda tutmalıyız. Bu arada Erdek Belediyesi, Ocaklar'daki bir çocuk parkına belediye meclis kararıyla Selin Cebeci'nin ismini verme duyarlılığını gösterdi. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Selin Cebeci ve hayatını kaybeden diğer iki kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, bu ve bunun gibi gençliğimizi heba eden, çocuklarımızı ölümüne yol açan olayların son bulması için Erdek Kadın Platformu olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız."

Halen 3 kişinin tutuklu olarak yargılandığı olayla ilgili ikinci duruşma, 11 Eylül 2020 tarihinde, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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