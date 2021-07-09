Son dakika haberi... FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu İnandı'nın gözaltı süresi uzatıldı
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Son dakika haberi... FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu İnandı'nın gözaltı süresi uzatıldı

Son dakika haberi... FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu İnandı'nın gözaltı süresi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'nın gözaltı süresi 2 gün uzatıldı.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'nın gözaltı süresi 2 gün uzatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri süren İnandı için ek gözaltı süresi talep etti.

Bunun üzerine İnandı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılığın talebini değerlendiren hakimlik, Orhan İnandı'nın gözaltı süresini 2 gün uzattı. Kararın ardından tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen İnandı'nın, 11 Temmuz Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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