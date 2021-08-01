Son dakika haberi: Evinin bahçesine kenevir eken şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: ELAZIĞ'da, evinin bahçesine Hint keneviri ektiği tespit edilen A.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, evinin bahçesine Hint keneviri ektiği tespit edilen A.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada A.S'nin, evinin bahçesine Hint keneviri ekimi yaptığını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda evin bahçesinde 67 kök kenevir bitkisi tespit ederken, evde yapılan aramada ise 5 gram esrar, 1 adet kova düzeneği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 65 tabanca fişeği ele geçirdi. Tabancalara ve uyuşturucuya el koyan ekipler, A.S.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli