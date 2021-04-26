Son dakika haberi! Eşi ve çocukları gelince intihardan vazgeçti
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Son dakika haberi! Eşi ve çocukları gelince intihardan vazgeçti

Son dakika haberi! Eşi ve çocukları gelince intihardan vazgeçti
Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Muharrem U. (55), inşaat hailindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Muharrem U. (55), inşaat hailindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Muharrem U., eşi ve çocuklarının gelmesiyle intihardan vazgeçti.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Muharrem U., inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihara teşebbüs etti. Muharrem U.'yu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Muharrem U.'yu eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, bina önünde branda açarak, önlem aldı. Muharrem U., daha sonra bina önüne gelen eşi ve çocuklarını gördükten sonra intihardan vazgeçti. Çatıdan indirilen Muharrem U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Son dakika haberi! Eşi ve çocukları gelince intihardan vazgeçti
Son dakika haberi! Eşi ve çocukları gelince intihardan vazgeçti
Son dakika haberi! Eşi ve çocukları gelince intihardan vazgeçti
Son dakika haberi! Eşi ve çocukları gelince intihardan vazgeçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ

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