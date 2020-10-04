Son dakika haberi! Esenyurt'ta otomobilinde oturan adamı darp edip, telefonunu gasbettiler
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta otomobilinde oturan adamı darp edip, telefonunu gasbettiler

04.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.10.2020 11:32
Son dakika haberi! Esenyurt'ta otomobilinde oturan adamı darp edip, telefonunu gasbettiler

Son dakika haberi... ESENYURT'ta otomobilinin içerisinde oturan C. M. A. 'yı darp edip ardından telefonunu gasp ettiği iddia edilen silahlı iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ESENYURT'ta  otomobilinin içerisinde oturan C. M. A. 'yı darp edip ardından telefonunu gasp ettiği iddia edilen silahlı iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahmkemede tutuklanan şüphelilerden biri, gasbettiği telefonla girdiği markette güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Eylül'de saat  22.00 sıralarında Gökevler Mahallesi 2312 Sokak üzerinde bulunan otomobilin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin içerisinde oturan C. M. A.'nın yanına gelen eli silahlı iki şüpheli, kapıyı açarak yüzüne yumruk attı. Otomobilin ön koltuğunda duran cep telefonunu gasbeden  şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, yaptığı takip sonucunda 29 Eylül günü şüpheliler Muratcan T. (21) ve Recep K. (27)'yı . Şüphelilerle birlikte bir adet kuru sıkı silah ve mermi ele geçirildi.

Şubede işlemleri tamamlanaraka adlliyele sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir şüphelinin gasbettiği cep telefonunun sim kart hafıza bölmesini açmak için markete girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 


- İstanbul
Son dakika haberi! Esenyurt'ta otomobilinde oturan adamı darp edip, telefonunu gasbettiler
Son dakika haberi! Esenyurt'ta otomobilinde oturan adamı darp edip, telefonunu gasbettiler
Son dakika haberi! Esenyurt'ta otomobilinde oturan adamı darp edip, telefonunu gasbettiler
Son dakika haberi! Esenyurt'ta otomobilinde oturan adamı darp edip, telefonunu gasbettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buse Pehlivan

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