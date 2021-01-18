Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı

18.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:10

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne ve çocuğu öldü, baba ağı yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Horasan ilçesi çıkış mevkiinde meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

BİR AİLE PARAMPARÇA OLDU

Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşında ki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum'da feci kazada bir aile paramparça oldu: 2 ölü, 1 yaralı
Erzurum'da feci kazada bir aile paramparça oldu: 2 ölü, 1 yaralı
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP ÇAKIR

Haber Yorumları (2)
HK: Şu otobüsler küçük aracı hiç düşünmez çoğu uykusuz ve yorgundur su karayolu taşımacılığını bitirmek demir ve hava yoluna yonelmemiz gerek
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
URFALİ: Haberi okumadan yorum yapan süper zekalar...
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Prens William Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Stjepan Tomas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:22:15. #1.15#
title