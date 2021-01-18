Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı
18.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:10
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne ve çocuğu öldü, baba ağı yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza Horasan ilçesi çıkış mevkiinde meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
BİR AİLE PARAMPARÇA OLDU
Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşında ki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP ÇAKIR