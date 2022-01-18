Son Dakika | Erzincan Polis Okulunda kaza kurşunu: 3 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Erzincan Polis Okulunda kaza kurşunu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kaza kurşunu sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kaza kurşunu sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çalışanın içeride tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisi ve biri kadın iki memur yaralandı. Yaralı 3 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastanede yaralılara ziyarette bulundu. - ERZİNCAN

Son Dakika | Erzincan Polis Okulunda kaza kurşunu: 3 yaralı

Son Dakika | Erzincan Polis Okulunda kaza kurşunu: 3 yaralı

Son Dakika | Erzincan Polis Okulunda kaza kurşunu: 3 yaralı

Son Dakika | Erzincan Polis Okulunda kaza kurşunu: 3 yaralı

Son Dakika | Erzincan Polis Okulunda kaza kurşunu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, 3. Sayfa, Haber

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