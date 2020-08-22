Son dakika haberi! Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban öldü
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Son dakika haberi! Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban öldü

Son dakika haberleri: Erzincan'da, hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden Afganistan uyruklu çoban öldü.

Son dakika haberi! Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban öldü
22.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:17

Erzincan'da, hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden Afganistan uyruklu çoban öldü.

Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyü yaylasında meydana gelen olayda, hayvan otlatan Afganistan uyruklu çobana yıldırım isabet etti. Yapılan ihbar üzerine zorlu arazi şartlarında jandarma, 112 ve UMKE ekipleri olay yerine ulaştı. Hayatını kaybeden çobanın cansız bedeni ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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