Son dakika haberi! Erciş'te minik öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Son dakika gündem haberi: Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ercişli Emrah İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Mehmet Akif Özen ve Sena Berber, öğretmenleriyle beraber İl Jandarma Komutanlığına geldi.

Jandarma ekipleri tarafından karşılanan öğrenciler, komandolarla fotoğraf çektirdi.

Belediye ekipleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayrak ve balonlarla süsledikleri araçlarla konvoy oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca