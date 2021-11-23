Son dakika haberi... Ercan Turgut hayatını kaybetti

BİR süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, yaşamını yitirdi. Turgut'un vefatını Semiha Yankı sosyal medya hesabından duyurdu. Usta müzisyen Ercan Turgut'tan (69) kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı duyurdu. Yankı sosyal medya hesabından "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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