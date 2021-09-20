Son dakika haberi | Emine Erdoğan, 'Osmanlı'nın Amerika'sı Belgeseli' tanıtımına katıldı
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahatine eşlik eden Emine Erdoğan, Osmanlı'nın Amerikası Belgeseli'nin tanıtımına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahatine eşlik eden Emine Erdoğan, Osmanlı'nın Amerikası Belgeseli'nin tanıtımına katıldı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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