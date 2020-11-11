Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haktan Yıldırım idaresindeki 23 ABY 167 plakalı otomobil Güney Çevre Yolu'nda Taha Yasin Giresunlu'nun kullandığı 23 FA 235 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yıldırım'ın kullandığı otomobil savrularak takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücüler ile her iki araçtaki 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen