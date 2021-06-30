Son dakika haberi | Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Aslan feci kazada hayatını kaybetti

Son dakika haber: Edirne'de kullandığı otomobille buğday yüklü traktöre çarpan Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü İsmail Aslan hayatını kaybetti.

Edirne'de kullandığı otomobille buğday yüklü traktöre çarpan Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü İsmail Aslan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü İsmail Aslan'ın kullandığı 22 NP 202 plakalı otomobil, Edirne'den Havsa ilçesine seyir halindeyken Sazlıdere köyü kavşağında buğday yüklü traktörle çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adeta hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden İsmail Aslan'ın cenazesi, Arpaç köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı