Eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu
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Eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu

03.12.2020 00:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:11

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında eşi tarafından darbedilen kadın hastanelik oldu. Kadın hastaneye kaldırılırken eşi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bahçeşehir Bölgesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; evlerinde tartışmaya başlayan karı koca kavgası daha sonra şiddetlendi. S.E. isimli koca, karısı M.E.'yi ev içinde darbetmeye başladı. Yardım seslerini duyan komşular durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler M.E. isimli kadının darbedildiğini tespit edip bölgeye 112 Acil Ambulans ekipleri istedi. Koca S.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

MAĞDUR KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

M.E. isimli kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşine darp ve şiddet uygulayan S.E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu
Eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu
Eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu
Eşi tarafından dövülen kadın hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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