Son dakika haberi | Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
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Son dakika haberi | Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular

Son dakika haberi | Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sivas'ta harçlık almak için düğün konvoyunun önünü kesen gençler dövülerek hastanelik edildi.

Sivas'ta harçlık almak için düğün konvoyunun önünü kesen gençler dövülerek hastanelik edildi.

Sivas'ta bilindik düğün geleneklerine uygun olarak harçlık almak için gelin arabasının önünü kesen 4 genç, konvoydakilerin saldırısına uğradı. Olay Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Emin Ertörer (17), Emre Karaca (15), Muhammet Demirel (15) ve Oğuzhan Sefa Koç (17) isimli gençler gördükleri düğün konvoyundan harçlık almak için gelin arabasının önünü kesti. Adettir diyerek aracın önünden ayrılmayan gençler konvoydaki bir kişinin saldırısına uğradı. Gençlerden birini ağır yaraladı. İddiaya göre, konvoydaki başkaları da araçlarından inerek gençlere saldırdı. Geleneği yaşatmak için konvoyun önüne kesen gençler hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin kafasına dört dikiş atıldı. Neye uğradığını şaşıran gençler, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi olabilmek için kişileri ve araç plakalarını cep telefonları ile görüntülemek istedi. Bu kez başka bir kişi saldırıya geçti.

Şikayetçi olacaklar

Saldırıya uğrayan Emin Ertörer, "Arkadaşlarla birlikte mesire alanında oturuyorduk. Eve gitmeye hazırlanırken gelin arabasını gördük. Adettendir diyerek harçlık almak için önünü kesmek istedik. Bir kişi araçtan inip bana saldırdı. Arkadan birisi gelip kafama sert bir şekilde yumruk attı. Sonra diğerleri de araçtan inerek bize saldırdı. Şikayetçi olabilmek için görüntü almaya çalıştık. Sonra bize tekrar saldırdılar. Oğuzhan arkadaşımız kafasından yaralandı. Böyle olacağını bilseydik adet demek aracın önünü kesmezdik. Bundan sonra da bir daha gelin arabasının önünü kesmeyiz" dedi.

Bayıldı, gözlerini ambulansta açtı

Oğuzhan Sefa koç isimli genç arkadaşlarına yardım etmek için yanlarına gittiğinde, uğradığı saldırı sonucu bayıldığını belirterek, "Kargaşayı görünce olay yerine gittim. Arkadaşlarımın darp edildiğini gördüm. Yanlarında beklerken üzerimize saldırdılar. Kafama bir şeyle vurdular. Dört dikiş atıldı. Gözümü açtığımda ambulanstaydım. Bayılmışım. Şikayette bulunduk" şeklinde konuştu. - SİVAS

Son dakika haberi | Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Son dakika haberi | Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Son dakika haberi | Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Son dakika haberi | Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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