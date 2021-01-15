Son dakika haberi... Diyarbakırlı bedensel engelli kız kardeşler yaşam azimleriyle örnek oluyor

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kas hastalığı nedeniyle 5 yaşından bu yana yüzde 98 bedensel engelli olan kız kardeşler Sabiha ve Ayşe Özbayhan'ın, yaşam azmi örnek oluyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kas hastalığı nedeniyle 5 yaşından bu yana yüzde 98 bedensel engelli olan kız kardeşler Sabiha ve Ayşe Özbayhan'ın, yaşam azmi örnek oluyor.

Sur'un kırsal Dökmetaş Mahallesi'nde yaşayan Özbayhan ailesinin 8 çocuğundan Sabiha (25) ve Ayşe (26), kas hastalığı nedeniyle 5 yaşından itibaren yürüyememeye başladı. Günden güne kaslarının erimesi nedeniyle yatağa mahkum hale gelen kardeşlerin bütün bakımlarını anneleri yapıyor.

Tek katlı evlerinden tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkabilen kardeşler, bütün olumsuzluklara rağmen birbirlerinden aldıkları güçle hayata dört elle sarılıyor. Günlerini evde birbirleriyle sohbet ederek, şakalaşarak geçiren kız kardeşler, kendi aralarında sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı konusunda yarışıyor.

Gülen yüzleriyle hem ailelerinin hem de çevrelerinin neşe kaynağı olan kardeşler, yaşam enerjileriyle çevrelerinde de örnek oluyor.

Sabiha Özbayhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılan sürprizle ilk kez doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşadı.

"Her şeye rağmen hayattan kopmadık"

Sabiha Özbayhan, AA muhabirine, kas hastalığının 5 yaşından itibaren ortaya çıktığını, sadece 1. sınıfı okuyabildiğini belirterek, kendisi gibi engelli ablasının desteğiyle okuma yazma öğrendiğini söyledi.

Evde tüm ihtiyaçlarının annesi ve kardeşi tarafından karşılandığını ifade eden Özbayhan, günden güne eriyen kaslarından dolayı yemek bile yiyemediklerini, hareketlerinin kısıtlandığını, bundan dolayı aynı hastalığı taşıyan ablasıyla tüm günlerini evde geçirdiklerini belirtti.

Özbayhan, ablasıyla sosyal medyada zaman geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ablam dostum, annem, babam her şeyim oldu. Birlikte zaman geçiyoruz. Onun canı yandığı zaman sanki benim de canım yanıyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Allah hiçbir zaman bizi ayırmasın. Annem de çok fedakar. Oruç tuttuğumuz zaman önce bizim karnımızı doyuruyor sonra kendisi orucunu açıyor. Yemek bile yiyemiyoruz. Sabaha kadar başucumuzda. Kendisini bize feda etti. Elimiz, ayağımız, kolumuz tutmuyor. Her şeye rağmen hayattan kopmadık."

Herkese mücadele etmeleri, hayattan kopmamaları çağrısında bulunan Özbayhan, "Elimiz ve ayağımız tutmuyor diye yaşamdan kopmadık. Mücadele etmelisin, gülmelisin, yaşamdan kopmamalısın. Her zaman hamdediyorum. Çok zor bir hayatımız var ama zorun üstesinden gelmeyi biliyoruz. Ablam benim güç kaynağım." dedi.

Özbayhan, bugüne kadar doğum gününü hiç kutlamadığını aktararak, sosyal medyadan bir doğum gününün daha buruk geçtiğine yönelik paylaşımda bulunduğunu, bunu gören Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının kendisine sürpriz yaptığını kaydetti.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Özbayhan, "Hayatımda tatmadığım bir mutluluğu o gün tattım. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

"Ölmeden önce son arzum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirten Özbayhan, "2 yıl önce Diyarbakır'ı ziyaretinde kendilerini görmek için gittim ancak kısmet olmadı. Ölmeden önce son arzum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek, onunla konuşmak. Çok iyi bir insan. Engellilerin babası. Allah ondan razı olsun, Türkiye'mizin başından eksik etmesin. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Ayşe Özbayhan da hastalığından dolayı okula gidemediğini, çabalarıyla öğrendiği okuma yazmayı kardeşine de öğrettiğini belirtti.

Kardeşiyle sohbet ettiğini, sosyal medyayı aktif kullandıklarını anlatan Özbayhan, "O benim için çok değerli. Kardeşim olmasaydı bu hayata adapte olmam çok zor olurdu. Bana güç veriyor. Üzüntü ve sevincimizi paylaşıyoruz. Birlikte sorunlarımızı aşabiliyoruz." şeklinde konuştu.

"Bizlere moral veriyor"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız da yaşlı ve engellilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini, onlar için çok sayıda kurs ve etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal medyada Sabiha'nın paylaşımını gördüğünü, bunun üzerine onu ziyaret etmeye karar verdiğini anlatan Akyıldız, şunları kaydetti:

"Kardeşler aklı başında, hayata çok bağlı. Yüzde 98 engelli ve yatalak olmalarına rağmen bize dünyanın güzellikleri, Allah'ın verdiği yaşam sevincini anlatıyorlar. Sabiha'ya doğum günü sürprizi yaptık. İlk kez doğum gününü kutladığını öğrendik. Çok sevindi. Onun o sevinci bize de sevinç oldu. Engellerine rağmen hayata nasıl bağlanılması gerektiğini gösteriyorlar. Bu da bizlere moral veriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurten Aslan